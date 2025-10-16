Bob Dylan arriva a Piossasco sulle note di Accademia dei Folli

Torinotoday.it | 16 ott 2025

How does it feel? Something about Bob Dylan dell’Accademia dei Folli, spettacolo di musica e teatro firmato da Emiliano Poddi e diretto da Carlo Roncaglia. Un omaggio poetico e appassionato al mito di Bob Dylan, dalle origini a Duluth fino ai palchi di New York, tra parole, canzoni e suggestioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

