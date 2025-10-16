Bob Dylan arriva a Piossasco sulle note di Accademia dei Folli

How does it feel? Something about Bob Dylan dell’Accademia dei Folli, spettacolo di musica e teatro firmato da Emiliano Poddi e diretto da Carlo Roncaglia. Un omaggio poetico e appassionato al mito di Bob Dylan, dalle origini a Duluth fino ai palchi di New York, tra parole, canzoni e suggestioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Arriva a teatro 'Le voci di Bob Dylan', con Tedesco e Maggi. Doppio appuntamento nel fine settimana a Torino e a Milano #ANSA - X Vai su X

Arriva a teatro con un doppio appuntamento “Le voci di Bob Dylan”, lo spettacolo teatrale e musicale con la pluripremiata artista Cinzia Tedesco e il noto doppiatore romano Angelo Maggi che rivisita in chiave jazz l’opera del cantautore americano, con il suo a - facebook.com Vai su Facebook

Arriva a teatro 'Le voci di Bob Dylan', con Tedesco e Maggi - Arriva a teatro 'Le voci di Bob Dylan', spettacolo teatrale e musicale con l'artista Cinzia Tedesco e il doppiatore Angelo Maggi che rivisita in chiave jazz l'opera del cantautore americano, con il su ... Si legge su ansa.it