Una forte esplosione e poi la fuga. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì, in via Dosso Dossi, ignoti hanno fatto esplodere il Postamat, ma non sarebbero riusciti ad asportare il contante contenuto all’interno. Una deflagrazione che ha creato danni vistosi allo sportello, con la struttura che è volata all’interno dell’ufficio postale, rimasto chiuso nella giornata di ieri e al momento non si sa ancora quando potrà essere riaperto. Sul fatto il rammarico del primo cittadino di Voghiera Paolo Lupini, che in merito su quando riaprirà lo sportello precisa: "Non ho alcuna informazione in merito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boato nella notte, distrutto il Postamat