Bmw va all' asta la Best of M Collection con 22 sportive

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RM Sotheby's è pronta a vendere il 18 ottobre a Monaco di Baviera una delle più grandi e raffinate collezioni degli ultimi anni. Protagoniste le auto, spesso iconiche, della casa tedesca curate da Bmw Motorsport. Proposte a prezzi astronomici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

