Blue economy nasce il laboratorio Blu Lazio

Roma, 16 settembre 2025 – “L’obiettivo è trasformare il mare in un asset strategico per la Regione Lazio, puntando su un approccio integrato che coniuga la Blue Economy, la sostenibilità e l’innovazione. Il laboratorio inaugurato oggi al Castello di Santa Severa rappresenta un passo concreto e partecipato per una programmazione degli interventi e degli investimenti”. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, durante l’inaugurazione del Blue Innovation Lab – Coprogettare l’innovazione per i Comuni costieri del Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it