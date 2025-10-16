blu basket bergamo andrea loro convocato dalla nazionale italiana

Bergamo. C’è anche l’ala della Blu Basket Bergamo Andrea Loro tra i venti convocati dal nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Luca Banchi per lo scrimmage che si svolgerà a Roma tra il 20 e il 22 ottobre. L’ala classe 2003 sarà parte del mini-raduno che si concluderà con un’ amichevole con la Sebastiani Rieti (A2). “Alla base, come specificato dal CT, c’è la volontà di coinvolgere quanti più atleti di interesse nazionale possibile ma sempre rispettando gli impegni delle rispettive società. Non è stato chiamato più di un giocatore per squadra e non sono stati coinvolti atleti che con le loro squadre giocano anticipi e posticipi nei diversi Campionati e le Coppe europee. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

