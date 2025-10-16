Blocca un’ambulanza in servizio e afferra un’operatrice per il collo Arrestato Luca Vildoza | la follia del play della Virtus Bologna con la moglie
Ha ostruito volontariamente una ambulanza con la sua auto, che stava viaggiando per Bologna a sirene spiegate. Poi, una volta che le due vetture si erano fermate, ha aggredito una operatrice del 118 con l’aiuto della moglie: è stato arrestato Luca Vildoza, il playmaker argentino della Virtus Bologna. Con lui è finita in manette anche la pallavolista serba e compagna Milica Tasic. La coppia è accusata di lesioni a personale sanitario L’ostruzione dell’ambulanza e i primi insulti. La vicenda è avvenuta poche ore dopo la vittoria dei bianconeri bolognesi contro il Monaco al PalaDozza. Il 30enne argentino era alla guida della sua auto, con la moglie al suo fianco, quando a pochi metri dal palazzetto ha notato un’ambulanza. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto in una situazione da - facebook.com Vai su Facebook
Brescia. Il corteo che blocca la tangenziale nei pressi della sede di Leonardo Spa si apre per fare passare un'ambulanza. #GlobalSumudFlotilla #3ottobre #flottiglia #blocchiamotutto #scioperogenerale - X Vai su X