Blitz nell' edificio abbandonato denunciati sei abusivi | immobile messo in sicurezza

Ferraratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei persone denunciate per invasione di edifici e lo sgombero definitivo dell'occupazione abusiva di un immobile situato nella zona del quartiere Doro, a cui sono stati chiusi i varchi per evitare altre intrusioni. La vicenda si è consumata alcuni giorni fa in un immobile in stato di abbandono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

