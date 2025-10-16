Blitz della DIA a Foggia | sequestrati 4 milioni di beni a un imprenditore del settore automotive

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale emesso, dal Tribunale di Bari su proposta a firma congiunta del Procuratore della Repubblica dello stesso capoluogo pugliese e dal Direttore della DIA, nei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

