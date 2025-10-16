ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nel quartiere San Filippo Neri. Una maxi operazione antidroga condotta dai Carabinieri della stazione San Filippo Neri insieme al Nucleo Cinofili di Villagrazia ha portato all’arresto di cinque persone nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’intervento, mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, è sfociato in momenti di forte tensione con i residenti della zona. Coppia di coniugi arrestata per droga e arma clandestina. Nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dei cani antidroga Ron e Vera, i militari hanno scoperto quasi 80 grammi di cocaina, una pistola a tamburo con matricola abrasa e sei cartucce, oltre a circa 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo: folla scende in strada per ostacolare i controlli, 5 arresti