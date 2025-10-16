Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo | folla scende in strada per ostacolare i controlli 5 arresti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nel quartiere San Filippo Neri. Una maxi operazione antidroga condotta dai Carabinieri della stazione San Filippo Neri insieme al Nucleo Cinofili di Villagrazia ha portato all’arresto di cinque persone nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’intervento, mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, è sfociato in momenti di forte tensione con i residenti della zona. Coppia di coniugi arrestata per droga e arma clandestina. Nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dei cani antidroga Ron e Vera, i militari hanno scoperto quasi 80 grammi di cocaina, una pistola a tamburo con matricola abrasa e sei cartucce, oltre a circa 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Maxi blitz antidroga in provincia di Matera. Dall'alba di questa mattina sono 41 i fermi. Coinvolti due clan: Bisogno e Zullo. Tra i reati contestati, l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e il tentato omicidio - X Vai su X
CHIETI, BLITZ ANTIDROGA DELLA SQUADRA MOBILE: QUATTRO ARRESTI E 12 KG DI DROGA SEQUESTRATI GUARDA IL SERVIZIO Questura di Chieti Polizia di Stato #poliziadistato - facebook.com Vai su Facebook
Zen 2, operazione antidroga dei Carabinieri: cinque arresti per spaccio e resistenza - I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito un’importante operazione nel ... Lo riporta sicilianews24.it
Palermo, carabinieri accerchiati e aggrediti allo Zen 2 durante un blitz antidroga: 5 arresti - Un centinaio di persone ha tentato di ostacolare l’intervento dei militari con minacce, insulti e violenze fisiche. Segnala msn.com
Controlli allo Zen, residenti ostacolano militari, 3 arresti - Cinque persone sono state arrestate carabinieri della stazione San Filippo Neri e del nucleo cinofili di Villagrazia durante controlli antidroga nel rione Zen 2 di Palermo. Scrive ansa.it