Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo | folla scende in strada per ostacolare i controlli 5 arresti

Una maxi operazione antidroga condotta dai Carabinieri della stazione San Filippo Neri insieme al Nucleo Cinofili di Villagrazia ha portato all'arresto di cinque persone nel quartiere Zen 2 di Palermo. L'intervento, mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, è sfociato in momenti di forte tensione con i residenti della zona. Coppia di coniugi arrestata per droga e arma clandestina. Nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata con l'ausilio dei cani antidroga Ron e Vera, i militari hanno scoperto quasi 80 grammi di cocaina, una pistola a tamburo con matricola abrasa e sei cartucce, oltre a circa 1.

