Quella del Multiverso è stata una saga controversa per i Marvel Studios. Dopo il successo senza precedenti della Saga dell’Infinito, l’espansione dello studio su Disney+ ha portato a un aumento significativo della produzione per il Marvel Cinematic Universe. Molti fan hanno ritenuto che questa rapida espansione abbia comportato un calo notevole della qualità dei singoli progetti, e il calo degli incassi al botteghino per diverse uscite dell’MCU sembrava alimentare questa visione. In risposta, i Marvel Studios hanno annunciato un importante cambio di strategia, riducendo il proprio programma per concentrarsi su un numero inferiore di produzioni di qualità superiore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Blade, la Marvel non ha abbandonato il progetto secondo le parole di Mia Goth