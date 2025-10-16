Black Phone 2 recensione | non solo un sequel ma una dichiarata e spaventosa ghost story
Black Phone 2 fa evolvere in modo intelligente quanto introdotto dal primo capitolo, e Scott Derrickson riesce a sviluppare la storia senza tradire lo spirito dell'originale. Pur prendendo una strada differente. Al cinema. Come si affronta un sequel? È sempre difficile stabilire quale sia il confine tra l'esigenza di restare fedeli al capitolo iniziale e quella di proporre qualcosa di nuovo al pubblico. Un confine su cui James Cameron si è mosso da abile equilibrista almeno due volte, con Aliens e Terminator 2, ma che pochi riescono a individuare: tanti sequel sono mere copie dell'originale, a qualcuno invece sfugge il senso della storia di partenza e fa fatica a mettere a fuoco come portarla avanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
