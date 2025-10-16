Bisseck via dall’Inter? Prossimi mesi decisivi | il difensore può forzare la mano per l’addio! Svelata la sua preferenza

Inter News 24 per il proprio futuro. Il treno per i Mondiali del 2026 non aspetta, e Yann Bisseck non ha alcuna intenzione di perderlo. Il potente difensore tedesco, dopo un avvio di stagione da comparsa con appena 157 minuti in campo, sta seriamente valutando l’ipotesi di lasciare l’Inter già a gennaio. La motivazione è chiara: ritrovare la continuità necessaria per convincere il CT della Germania, Julian Nagelsmann, a puntare su di lui. Un percorso di crescita interrotto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il percorso di crescita del colosso tedesco, a 24 anni, sembra essersi bruscamente interrotto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck via dall’Inter? Prossimi mesi decisivi: il difensore può forzare la mano per l’addio! Svelata la sua preferenza

