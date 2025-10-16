Bisseck un fantasma per Chivu Il tedesco potrebbe chiedere la cessione a gennaio

Yann Bisseck non nasconde più la sua frustrazione. Il difensore tedesco classe 2000, arrivato all’Inter tra grandi aspettative, sta vivendo un inizio di stagione complicato sotto la guida di Cristian Chivu. Il suo obiettivo dichiarato è quello di guadagnarsi un posto nella Germania per il Mondiale del 2026, ma il minutaggio ridotto rischia di compromettere le sue ambizioni. Il ct Julian Nagelsmann, nelle ultime settimane, ha lanciato un messaggio chiaro: per rientrare nel giro della Nazionale serve continuità. E in casa Inter, almeno finora, Bisseck non l’ha trovata. Solo due presenze e tanta panchina: la stagione in salita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

