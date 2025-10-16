Bisseck Inter l’infortunio di Darmian può cambiare il presente ma anche il futuro | lo scenario

Inter News 24 e il compito del difensore tedesco. Un destino che si intreccia con l’infermeria. La possibile cessione di Yann Bisseck a gennaio, alimentata dalla sua voglia di non perdere il treno per i Mondiali con la Germania, potrebbe essere congelata da un imprevisto. L’infortunio di Matteo Darmian, infatti, cambia le carte in tavola e potrebbe regalare al difensore tedesco quell’occasione che attendeva da tempo per provare a ribaltare le gerarchie. Un’occasione nata dall’emergenza. Come analizza il Corriere dello Sport, lo scarso minutaggio concesso finora dal tecnico Cristian Chivu stava spingendo il colosso tedesco a guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, l’infortunio di Darmian può cambiare il presente ma anche il futuro: lo scenario

