Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. A gennaio l’ Inter potrebbe vivere settimane calde anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, uno dei casi più delicati da monitorare è quello di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, arrivato la scorsa stagione e reduce da un avvio di annata molto diverso da quello che si aspettava. Finora, infatti, il giocatore ha collezionato appena due presenze ufficiali con i nerazzurri, un dato che fotografa la difficoltà nel trovare spazio nella squadra di Cristian Chivu, dove le gerarchie sembrano ormai ben definite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck Inter, il rifiuto non è più scontato: c’è questa differenza rispetto all’estate