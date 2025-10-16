Bisseck Inter il Mondiale è una tentazione troppo forte | può spingere per la cessione a gennaio
Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la crescita di Manuel Akanji all’ Inter sta inevitabilmente penalizzando Yann Bisseck, che fatica a trovare spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. L’arrivo del difensore svizzero dal Manchester City ha convinto tutti, al punto che il club nerazzurro riscatterà il suo cartellino a titolo definitivo la prossima estate. Una scelta che certifica la fiducia della società e dell’allenatore, ma che al tempo stesso riduce ulteriormente le opportunità del giovane tedesco classe 2000. 🔗 Leggi su Internews24.com
