Bisseck Inter futuro incerto? Si apre un clamoroso scenario di calciomercato | possibile scambio con lui!
Inter News 24 Bisseck Inter, futuro incerto? Il tedesco valuta l’addio già a gennaio e i nerazzurri pensano ad un’alternativa come sostiuto. Possibile uno scenario. Gennaio si avvicina e in casa Inter si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Yann Bisseck. Il difensore tedesco, classe 2000, ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione e, con il Mondiale 2026 alle porte, non vuole correre il rischio di perdere il treno Germania. Come riporta Sport Mediaset, il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di lasciare Milano durante la finestra invernale di mercato. Non è un mistero che il Crystal Palace sia tornato sulle sue tracce dopo averlo già cercato la scorsa estate, quando aveva messo sul tavolo oltre 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
