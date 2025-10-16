Birra | accolte le richieste Unionbirrai per l’ammodernamento delle regole di produzione

ROMA – Con l’approvazione in Senato dell’emendamento al Ddl Imprese a firma del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria e Agricoltura, prende ufficialmente il via il percorso per aggiornare le norme che regolano la produzione di birra in Italia. La disposizione prevede che, entro 180 giorni, un decreto interministeriale definisca le nuove caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, superando così il decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 1970, ormai considerato obsoleto. A esprimere soddisfazione per questo primo passo è Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti italiani, che da anni chiede l’abrogazione di un decreto ritenuto anacronistico e penalizzante per le produzioni nazionali, in particolare per quelle artigianali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

