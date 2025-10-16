Birra | accolte le richieste Unionbirrai per l’ammodernamento delle regole di produzione
ROMA – Con l’approvazione in Senato dell’emendamento al Ddl Imprese a firma del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria e Agricoltura, prende ufficialmente il via il percorso per aggiornare le norme che regolano la produzione di birra in Italia. La disposizione prevede che, entro 180 giorni, un decreto interministeriale definisca le nuove caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, superando così il decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 1970, ormai considerato obsoleto. A esprimere soddisfazione per questo primo passo è Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti italiani, che da anni chiede l’abrogazione di un decreto ritenuto anacronistico e penalizzante per le produzioni nazionali, in particolare per quelle artigianali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://beverfood.com/unionbirrai-senato-luca-de-carlo-birra-produzione-regole-aggiornamento/… Accolte le richieste #Unionbirrai per l’ammodernamento delle regole di produzione #BirraArtigianale #BirraItaliana #CraftBeer #NormativaBirre #VittorioFerraris - X Vai su X
Gli Allievi del Master in Management delle Risorse Umane di Radar Academy hanno avuto l'opportunità di lavorare fianco a fianco con Birra Peroni Azienda su un progetto strategico: ripensare l’employer branding per i tecnici e gli operatori specializzati. Un’e - facebook.com Vai su Facebook
BIRRA: ACCOLTE RICHIESTE UNIONBIRRAI PER AMMODERNAMENTO REGOLE PRODUZIONE (2) - Il testo dell’emendamento De Carlo stabilisce che: “Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alime ... Lo riporta 9colonne.it