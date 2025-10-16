Biosicurezza negli allevamenti bovini De Leonardis | Servono regole eque e sostegni
Tempo di lettura: 2 minuti Nel Sannio, area a forte vocazione zootecnica, le aziende agricole stanno affrontando crescenti difficoltà a causa dell’intensificazione dei controlli sulla biosicurezza, imposti da normative regionali e nazionali. Sebbene l’obiettivo – tutelare salute pubblica e sicurezza alimentare – sia condivisibile, l’applicazione rigida delle regole rischia di penalizzare soprattutto le piccole imprese delle aree interne e montane, dove la zootecnia è anche presidio ambientale e sociale. “ Molte aziende, già in difficoltà economiche, non riescono a sostenere i costi di adeguamento strutturale e gestionale richiesti: quarantene, separazione degli animali, impianti igienici, formazione e burocrazia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
