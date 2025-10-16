Bioparco e Banca del Fucino patto per biodiversità e benessere animale

Roma, 16 ottobre 2025. Banca del Fucino entra nella Fondazione Bioparco di Roma come Fondatore Successivo, affiancando il Comune di Roma. Un'intesa che punta su tutela ambientale, benessere animale ed educazione, con interventi dal rinnovamento dell'Area dei Leopardi a iniziative di adozione simbolica e giornate dedicate alla biodiversità. Una partnership che guarda al futuro

