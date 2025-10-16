Bimba investita accidentalmente dall’auto della madre | è in prognosi riservata

Drammatico incidente nella serata di mercoledì a San Salvo dove una bimba di due anni è stata investita accidentalmente dall’auto della madre e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.I carabinieri della locale stazione indagano per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondisci con queste news

Tempio: tragedia sfiorata quest'oggi intorno alle 13.30 in Via Udine. Una bimba è stata investita dopo l'uscita da scuola dal plesso scolastico del quartiere di San Giuseppe. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare i soccorsi: la bimba è stata t - facebook.com Vai su Facebook

Bimba investita con il padre sulle strisce: trasportata al Bufalini - X Vai su X

Bimba di due anni, investita accidentalmente dalla madre, ricoverata in gravi condizioni - Una bambina di soli due anni, residente a San Salvo, è ricoverata in condizioni critiche presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara, a seguito di un tragico incidente. Come scrive terremarsicane.it

Bimba di tre anni investita. È grave al ’Bufalini’ - Una bimba di tre anni è stata trasportata all’ospedale trauma center Bufalini di Cesena dopo essere stata investita da un furgone, ieri pomeriggio nel Borgo San Rocco, mentre stava attraversando la ... Scrive ilrestodelcarlino.it