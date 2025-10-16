Bimba investita accidentalmente dall’auto della madre | è in prognosi riservata

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatico incidente nella serata di mercoledì a San Salvo dove una bimba di due anni è stata investita accidentalmente dallauto della madre e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.I carabinieri della locale stazione indagano per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

