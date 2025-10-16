Roma, 16 ottobre 2025 – La proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, presentata a luglio, si trova al centro di una serie di critiche che stanno giungendo in contemporanea da Parlamento europeo, governi nazionali e Corte dei conti dell’UE. Sul tavolo c’è un piano da 2.000 miliardi di euro che ridisegna, tra le altre cose, la struttura dei fondi agricoli e regionali, accorpandoli in piani nazionali per 865 miliardi. Ma i nodi critici sono tre: la crescente opposizione del Parlamento, le riserve di numerosi Stati membri e i dubbi dei revisori contabili europei sulla trasparenza e l’efficacia del nuovo sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bilancio pluriennale Ue: la Commissione Ue sotto pressione su tre fronti