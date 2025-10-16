Bilancio Juve | il fatturato vola oltre i 500 milioni grazie alla Champions ma i costi restano alti e i debiti salgono Le cifre e quello che c’è da sapere

Bilancio Juve: il fatturato vola oltre i 500 milioni grazie alla Champions: tutti i dettagli sulle cifre ma non solo. Un netto miglioramento che, però, non basta ancora per tornare in attivo. La Juve ha pubblicato la relazione finanziaria per la stagione 202425, chiusa al 30 giugno. Il bilancio, già approvato a settembre, evidenzia una perdita di 58 milioni di euro. Un dato ancora in rosso, ma che segna un progresso eccezionale rispetto al passivo di 199 milioni della stagione precedente. Il fattore chiave di questo miglioramento è il sensibile aumento del fatturato, tornato a quota 529 milioni di euro rispetto ai 394,5 milioni del 202324. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bilancio Juve: il fatturato vola oltre i 500 milioni grazie alla Champions, ma i costi restano alti e i debiti salgono. Le cifre e quello che c’è da sapere

Approfondisci con queste news

La Juventus, oltre al bilancio della stagione sportiva 2024/2025, ha pubblicato anche la lista dei candidati per la nomina del CDA della società - facebook.com Vai su Facebook

Una bella chiacchierata tra il #bilancio #Juve, le prospettive con la prossima assemblea e la notizia del giorno: i "carteggi" del caso #Osimhen. IL PROFESSOR BAVA SVELA IL BUDGET! JUVE, QUANTO POSSIAMO SPENDERE A GE... https://youtube.com/l - X Vai su X

Juventus, tutti i conti del bilancio 2024/2025: fatturato aumentato di oltre 100 milioni, le cifre dei ricavi, patrimonio netto e debiti - La Juventus ha pubblicato la relazione finanziaria del bilancio per la stagione 2024/2025, chiuso al 30 giugno. Riporta ilbianconero.com

Bilancio Juve, multa e ricorso in appello: la decisione - La diatriba è tra la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) e Deloitte (multinazionale britannica di servizi di consulenza e revisione) sul bilancio della società chiuso al 30 giugno ... Scrive calciomercato.it

Juventus, approvato il bilancio al 2024-2025: perdite ridotte a 58,1 milioni di euro - La società chiude l'esercizio con una perdita di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di 141,1 milioni ... sport.sky.it scrive