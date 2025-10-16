Bilancio Inter numeri storici per il club! Tuttosport evidenzia | le parole di Marotta non sono passate inosservate

Inter News 24 Bilancio Inter, numeri storici per il club! Nell’analisi di Tuttosport si evidenziano le parole di Marotta sui numeri della scorsa stagione. L’ Inter ha ufficializzato nella giornata di ieri i numeri del bilancio 202425, che segna risultati da record nella storia del club. Come riportato da Tuttosport, l’esercizio ha registrato ricavi per 567 milioni di euro, il valore più alto mai raggiunto da una società di Serie A al netto del player trading, e un utile di 35,4 milioni. Un risultato straordinario che testimonia la solidità del nuovo corso economico avviato dal club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

