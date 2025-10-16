Bilancio Inter numeri storici per il club! Tuttosport evidenzia | le parole di Marotta non sono passate inosservate

Inter News 24 Bilancio Inter, numeri storici per il club! Nell’analisi di Tuttosport si evidenziano le parole di Marotta sui numeri della scorsa stagione. L’ Inter ha ufficializzato nella giornata di ieri i numeri del bilancio 202425, che segna risultati da record nella storia del club. Come riportato da Tuttosport, l’esercizio ha registrato ricavi per 567 milioni di euro, il valore più alto mai raggiunto da una società di Serie A al netto del player trading, e un utile di 35,4 milioni. Un risultato straordinario che testimonia la solidità del nuovo corso economico avviato dal club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bilancio Inter, numeri storici per il club! Tuttosport evidenzia: le parole di Marotta non sono passate inosservate

News recenti che potrebbero piacerti

L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 Il bilancio approvato dai soci chiude con un utile di 35,4M, con una crescita netta di 70M rispetto al 30 giugno 2024. Raggiunto il valore dei ric - facebook.com Vai su Facebook

? L'Inter ha deciso di inserire nel bilancio 2024/2025 una svalutazione del valore netto contabile di Benjamin Pavard pari a 3,56 milioni di euro. Il motivo è che Pavard è attualmente in prestito gratuito annuale all’Olympique de Marseille con un’opzione - X Vai su X

Inter, numeri storici: Marotta rilancia. E queste sue parole sono passate inosservate - 25, che ha fatto segnare risultati record nella storia del club nerazzurro ... Da msn.com

Inter, ricavi da record per i nerazzurri: ma c’è un dato negativo - Il futuro del club nerazzurro è sempre più roseo L’Inter festeggia un traguardo economico senza precedenti. Lo riporta calcionews24.com

L’Inter chiude il primo bilancio in utile in 15 anni (grazie a Infantino), e la Gazzetta esulta: “Numeri da urlo” - Maretta parla di "giornata storica", la Gazzetta gli fa eco: "Il bilancio dell'Inter non sorride, ride proprio" ... Lo riporta ilnapolista.it