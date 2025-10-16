Bilancio Inter è da record! Ecco cosa ha contribuito secondo l’analisi del Corriere dello Sport

di Paolo Moramarco Bilancio Inter, il Corriere dello Sport analizza il il risultato dell’assemblea degli azionisti! Ecco cosa ha contribuito a quei ricavi!. I conti dell’ Inter tornano finalmente a sorridere. L’ assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 202425, che segna una svolta storica per il club: i ricavi hanno raggiunto quota 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre nella storia nerazzurra e un record assoluto per la Serie A, considerando le cifre al netto del player trading. Per la prima volta negli ultimi quindici anni, l’esercizio si è chiuso in utile, con un risultato positivo di 35,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

