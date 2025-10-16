L’ Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un utile di 35,4 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto al 202324, quando il club aveva registrato una perdita di 35,7 milioni. Si tratta del primo utile significativo degli ultimi anni, frutto dell’aumento dei ricavi e del contenimento dei costi. Il fatturato complessivo ha raggiunto quota 567 milioni di euro, contro i 473 milioni dell’esercizio precedente, un valore mai raggiunto prima nella storia della società. L’incremento dei ricavi è legato in gran parte ai risultati sportivi, tra cui la finale di Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club, che hanno garantito premi e visibilità internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bilancio Inter 2025, utile record e fatturato mai così alto nella storia del club