Bilancio Inter 2024-25 boom di ricavi dalla Champions League e dal Mondiale per Club | tutte le cifre
Inter News 24 che hanno portato al record. L’Inter fa i conti e sorride. Nel corso dell’Assemblea degli Azionisti, tenutasi ieri in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta, è stato approvato il bilancio per l’anno fiscale 202425. I numeri confermano la solidità economica del club nerazzurro, con un fatturato spinto in alto dai proventi derivanti dalle competizioni internazionali, che da sole hanno garantito un incasso di oltre 168 milioni di euro. Il tesoro della nuova Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
