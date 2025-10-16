Biglietti Inter Milan a breve l’inizio della vendita dei tagliandi | tutte le fasi e l’avviso per gli abbonati al secondo blu! Il comunicato

MILANO – La stagione dei nerazzurri è entrata nel vivo e tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca il derby di Milano, in programma a San Siro domenica 23 novembre alle 20:45.

