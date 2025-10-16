Biglietti del settore ospiti finiti in meno di due ore
Sono stati polverizzati in poche ore i 627 biglietti messi a disposizione dei tifosi amaranto nel settore ospiti dello stadio Benelli di Ravenna. Alle 12 di ieri era arrivato il via libera per la prevendita dei tagliandi per la gara Ravenna-Arezzo e in un paio d’ore il settore era sold-out. Sarà, dunque, esodo al seguito del cavallino domenica nel big match contro i romagnoli che mette di fronte le prime due della classe. Nel frattempo, come era prevedibile, il Gos ha recepito le indicazioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e la vendita è stata riservata solo ai possessori della tessera del tifoso Cuore Amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
