Biciclette elettriche e monopattini per 7 persone su 10 serve la patente

?È necessario introdurre la patente per chi usa biciclette elettriche e monopattini elettrici: ignorano il Codice della strada e sono molto pericolosi?: questa - provocatoria -. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biciclette elettriche e monopattini, per 7 persone su 10 serve la patente

News recenti che potrebbero piacerti

Battipaglia, la Polizia di Stato effettua controlli straordinari a biciclette elettriche e monopattini - facebook.com Vai su Facebook

Biciclette elettriche e monopattini, per 7 persone su 10 serve la patente - “È necessario introdurre la patente per chi usa biciclette elettriche e monopattini elettrici: ignorano il Codice della strada e sono molto pericolosi”: questa - Riporta ilgazzettino.it

Arrivano le biciclette elettriche, ma Treviso boccia i monopattini - Ca’ Sugana rinnova il servizio di Bike Sharing, le “biciclette pubbliche” arrivate in città nel 2010. Riporta ilgazzettino.it

Monopattini elettrici: il paradosso italiano tra blocchi a Roma e incentivi a Parma. Chi ha ragione? - Mentre Roma rischia uno stop di 30 giorni per i monopattini e le bici in sharing Parma lancia tariffe agevolate per studenti universitari. Riporta moto.it