Biathlon 6 azzurri al Loop One Festival di Monaco di Baviera | c’è Lisa Vittozzi non Dorothea Wierer

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia prosegue velocemente. Il 29 novembre prenderà il via la Coppa del Mondo di biathlon. Carabina e sci stretti presto saranno protagonisti sulle nevi del massimo circuito internazionale e a Oestersund (Svezia) si farà sul serio. Una stagione importante e particolare, visto che all’orizzonte ci sono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nel percorso di avvicinamento si sta seguendo un percorso preciso. A questo proposito, la squadra azzurra vuol essere pronta. Sei atleti della compagine tricolore saranno protagonisti della prima edizione del Loop One Festival. Il riferimento è a una kermesse prevista a Monaco di Baviera (Germania), organizzata dalla Federazione Internazionale di biathlon, di scena domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

