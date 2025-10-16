Biathlon 6 azzurri al Loop One Festival di Monaco di Baviera | c’è Lisa Vittozzi non Dorothea Wierer
Il conto alla rovescia prosegue velocemente. Il 29 novembre prenderà il via la Coppa del Mondo di biathlon. Carabina e sci stretti presto saranno protagonisti sulle nevi del massimo circuito internazionale e a Oestersund (Svezia) si farà sul serio. Una stagione importante e particolare, visto che all’orizzonte ci sono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nel percorso di avvicinamento si sta seguendo un percorso preciso. A questo proposito, la squadra azzurra vuol essere pronta. Sei atleti della compagine tricolore saranno protagonisti della prima edizione del Loop One Festival. Il riferimento è a una kermesse prevista a Monaco di Baviera (Germania), organizzata dalla Federazione Internazionale di biathlon, di scena domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Per la prima volta in assoluto, il 18 e 19 ottobre, il Loop One Festival porterà l’apertura ufficiale della stagione di biathlon dell’IBU. Sei gli azzurri al via, assente Dorothea Wierer https://biathlonazzurro.it/loop-one-festival-forfait-di-dorothea-wierer-per-la-kermes - X Vai su X
Skicross, snowboard, sci di fondo, sci alpino, freestyle, biathlon. I campioni della neve azzurri oggi tutti in centro a Trento - facebook.com Vai su Facebook
Biathlon, 5 azzurri al Loop One Festival di Monaco di Baviera: c’è Lisa Vittozzi, non Dorothea Wierer - Il 29 novembre prenderà il via la Coppa del Mondo di biathlon. Si legge su oasport.it
Big azzurri a Ruhpolding, dieci giorni in Baviera per il team di CdM a poco più di un mese dallo start di coppa - Giacomel e Wierer raggiungeranno domenica 19 i compagni di nazionale, dopo aver partecipato al Loop One Festival di Monaco di Baviera: i convocati del dt Hoellrigl. Secondo neveitalia.it
Ben sette azzurri in gara il 19 ottobre al "Loop One Festival" di Monaco di Baviera: presenti Wierer, Vittozzi e Giacomel - L'evento che l'IBU ha voluto per sostenere una strategia di sostenibilità legata allo sport, vedrà partecipare i big della nazionale nell'ultimo vero ... Lo riporta neveitalia.it