Nella sua newsletter, la super modella spiega che si era offerta di partecipare allo show per dimostrare «che una diagnosi non è la fine della bellezza o della sensualità». La sua richiesta, tuttavia, è arrivata troppo tardi: il casting era già al completo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret a New York: «Volevo esserci per rappresentare le donne malate di cancro»