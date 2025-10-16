Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria' s Secret a New York | Volevo esserci per rappresentare le donne malate di cancro

Vanityfair.it | 16 ott 2025

Nella sua newsletter, la super modella spiega che si era offerta di partecipare allo show per dimostrare «che una diagnosi non è la fine della bellezza o della sensualità». La sua richiesta, tuttavia, è arrivata troppo tardi: il casting era già al completo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

