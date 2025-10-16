Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria' s Secret a New York | Volevo esserci per rappresentare le donne malate di cancro
Nella sua newsletter, la super modella spiega che si era offerta di partecipare allo show per dimostrare «che una diagnosi non è la fine della bellezza o della sensualità». La sua richiesta, tuttavia, è arrivata troppo tardi: il casting era già al completo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate di cancro. Ed è proprio in questo show che la modella fece il suo debutto in - facebook.com Vai su Facebook
"Sei raccomandata", la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata. La risposta della modella agli haters - X Vai su X
Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret: "Volevo rappresentare le donne malate di cancro" - La top model italiana racconta di essere stata esclusa dalla sfilata nonostante la proposta di tornare in passerella per rappresentare le donne che hanno il suo stesso problema di salute ... Da msn.com
Bianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Show: “Volevo sfilare per le donne malate, il cancro non è la fine” - La modella ha scritto all'azienda per essere inclusa nel cast del Victoria's Secret Show in nome dell'inclusione: "Rappresento milioni di donne col ... fanpage.it scrive
Bianca Balti “scartata” dalla sfilata di Victoria’s Secret: la vergognosa risposta dopo il cancro - Bianca Balti racconta il rifiuto di Victoria's Secret dopo aver chiesto di tornare in passerella per rappresentare le donne malate di cancro. Riporta donnaglamour.it