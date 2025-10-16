Bianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Fashion Show | Non ho rimpianti
Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato e, con lui, l’immaginario di ali, luci e colori che per anni ha fatto sognare i fan della moda. Sul palco, i bellissimi “angeli” in uno show che vuole celebrare la rinascita del brand e una bellezza più accessibile e inclusiva. All’appello, però, mancava una delle modelle italiane più amate: Bianca Balti. La top model, che in passato era stata proprio una di quegli “angeli”, ha raccontato la sua assenza in una lunga riflessione, spiegando di aver inviato la candidatura per partecipare alla sfilata e di non essere stata scelta. Bianca Balti, la lettera per il “Victoria’s Secret Fashion Show”. 🔗 Leggi su Dilei.it
