Bianca Balti esclusa da Victoria’s Secret il no alla sfilata-evento a un anno dalla chemio La reazione della modella | Una diagnosi non è la fine della bellezza

Bianca Balti non è potuta tornare sulla passerella di Victoria’s Secret. Vent’anni dopo il suo debutto nel 2005 accanto a Gisele Bündchen e Adriana Lima, la top model italiana aveva espresso il desiderio di partecipare al grande ritorno dello show del marchio americano, tenutosi mercoledì la sera di 14 ottobre a New York. Un gesto simbolico, per festeggiare un anno dall’inizio della chemioterapia e ricordare il proprio percorso di rinascita dopo la diagnosi di cancro. La risposta, però, non è stata quella sperata. Il cast era già completo. Una brutta notizia che, tra l’altro, arriva a pochi giorni di distanza dalla pioggia di critiche mosse alla figlia, Matilde Lucidi, che è stata accusata di essere raccomandata dopo aver debuttato sulla passerella di Dior a Parigi, per la collezione PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Open.online