Bezzecchi penalizzato ufficialmente dopo il contatto con Marc Marquez | cosa prevede il provvedimento
Marco Bezzecchi sarà penalizzato in vista del prossimo appuntamento con il mondiale di MotoGP in Australia. Provvedimento ufficiale dopo il contatto con Marc Marquez in Indonesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vittoria di Marco Bezzecchi nella Sprint di Mandalika davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Alex Márquez chiude 4° davanti a Mir, Marini e Marc Márquez penalizzato di un long lap. Francesco Bagnaia addirittura ultimo. Giornata difficile per le Ducati G - facebook.com Vai su Facebook
Bezzecchi, penalità nel GP Australia dopo l'incidente con Marquez a Mandalika - Lo Stewards Panel ha inflitto un doppio long lap penalty al pilota Aprilia da scontare nella gara lunga in Australia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW domenica 19 ottobre alle 5 del mattino in ... Secondo sport.sky.it
MotoGp, in Indonesia vanno tutti giù e Aldeguer ne approfitta. Incidente Bezzecchi-Marquez, cade anche Bagnaia - Marco Bezzecchi parte (di nuovo) male e va subito fuori in un incidente con Marc Marquez. Scrive ilfattoquotidiano.it