Bertoja regista | Acqua simbolo di vita e creatività ma anche di responsabilità

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ne “La Nascita di Venere” di Botticelli l’acqua è creatrice di vita, simbolo di creatività e di arte. Il protagonista rappresenta invece l’umanità che gioca con ciò che crea, ma si rende anche responsabile dei problemi del proprio tempo” Queste le parole di Hari Bertoja, regista de “I Custodi dell’Acqua” dopo aver ricevuto il Premio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

