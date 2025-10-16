Berrettini non carbura | a Stoccolma va fuori al 2° turno contro Humbert
Brutta prova del romano, oggi numero 61 al mondo, eliminato nel 250 svedese dal francese (numero 25 del ranking) in due set: salta così il derby con Sonego. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
