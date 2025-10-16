Berlusconi la topa i papi e i pisani | le locandine satiriche del Vernacoliere che hanno fatto la storia FOTO
Chi si scandalizza per parolacce, ironia e dialetto livornese ha sbagliato giornale perché senza tutto questo il Vernacoliere di fatto non esisterebbe. Una storia gloriosa di un “mensile di satira, umorismo e mancanza di rispetto in vernacolo livornese e in italiano”, come si legge sul sito del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Maria Elisabetta Alberti Casellati (vien dal mare) senza ritegno: "Silvio Berlusconi, un uomo di Stato, che amava la pace e la giustizia" Hanno la faccia come il C. (Cit.) - facebook.com Vai su Facebook
Crozza-Marina Berlusconi ricorda la nomina a cavaliere del padre: “Era miracoloso, tanto che il Papa disse ‘Habemus Papi'” - Nuova straordinaria maschera di Maurizio Crozza nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
BERLUSCONI: NUOVE FOTO SU 'EL PAIS' CHE TITOLA, 'NELLA VILLA DI PAPI' - Con articolo cosi' titolato, 'El Pais' pubblica due nuove scatti di villa Certosa, anche su Internet: due ragazze in topless che fanno la doccia ... Si legge su ilsecoloxix.it