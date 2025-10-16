Berlino fa paura la leva militare con lotteria | Inaccettabile
Roma, 16 ott. (askanews) - In Germania fa molto discutere il disegno di legge sul servizio militare volontario, che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno. La leva sarebbe su base spontanea, ma, con la compilazione di un questionario sulla propria salute e costituzione fisica da parte dei nati dopo il 31 dicembre 2007, si introdurrebbe la possibilità di riprendere il servizio militare obbligatorio, in caso di peggioramento della situazione della sicurezza nel Paese o di esaurimento delle opzioni di servizio volontario. Una novità definita "incredibile" e "inaccettabile" da tanti berlinesi, e in un momento storico in cui le minacce della Russia, continuano a far molta paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
