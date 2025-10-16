Bergamo venerdì sera grande festa per la coppa in marmo Già posizionata la statua - Foto
L’EVENTO. Una festa di tutta Bergamo che seguiremo online. Anche Tutta l’Atalanta sarà all’inaugurazione dell’opera fatta costruire dai tifosi nel piazzale della Curva Sud. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
Torniamo in provincia di Bergamo in questo caldo autunno VENERDÌ 24 OTTOBRE torniamo al super Torcio'S Pizza Drink&food di VILLA DI SERIO (BG) per un'altra super serata con noi ? Ci ricordiamo di prenotare e passare per cena perché si mangi - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già posizionata la statua - Foto - Anche Tutta l’Atalanta sarà all’inaugurazione dell’opera fatta costruire dai tifosi nel piazzale della Curva Sud. Scrive ecodibergamo.it