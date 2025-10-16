Bergamo venerdì 17 ottobre alle Grazie continua il presidio di preghiera per la Pace

16 ott 2025

IN CITTÀ. «La pace non può più essere un sostantivo, un trofeo diplomatico. Deve tornare ad essere un verbo, un movimento». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

