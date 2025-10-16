Bere acqua del rubinetto è un risparmio da 600 euro l’anno | lo studio e i dati

Bologna, 16 ottobre 2025 – L’acqua del rubinetto fa bene alla salute, all’ambiente e alle tasche. Uno studio della multiutility Hera snocciola dati che fanno riflettere. Secondo le analisi, “l’acqua del rubinetto è oligominerale, a basso tenore di sodio, ricca di calcio, magnesio e potassio”. Quindi è buona e sicura. Non solo. “Grazie al 57% dei clienti Hera che la bevono abitualmente o saltuariamente, solo lo scorso anno sono state risparmiate 460 milioni di bottiglie di plastica. Se tutti i clienti di Hera la scegliessero sempre, il risparmio di bottiglie e bottigliette supererebbe il miliardo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

