Beppe Conti | In 2-3 anni Pogacar calerà i giovani gli daranno fastidio Merckx resta superiore

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Conti è stato l’ospite di Gianluca Giardini nell’ultima puntata di Bike Today, l’inserto di OA Sport su YouTube dedicato al mondo del ciclismo in generale. Tanti gli argomenti trattati: da Pogacar a Vingegaard fino alle speranze italiane del futuro più o meno prossimo. Pausa nel ciclismo in questa fase: “Noi inguaribili appassionati di ciclismo dobbiamo resistere un paio di mesi: le corse sono tutto. E poi nel ciclismo c’è di tutto, cambiano le situazioni e ora bisogna vivere questo momento di tregua. Siamo già qui e pensiamo all’anno prossimo. L’inverno passa in fretta”. Si parte dalle iniziative editoriali di Conti, e in particolare dall’ultimo libro: “ Antiche glorie dello sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

beppe conti in 2 3 anni pogacar caler224 i giovani gli daranno fastidio merckx resta superiore

© Oasport.it - Beppe Conti: “In 2-3 anni Pogacar calerà, i giovani gli daranno fastidio. Merckx resta superiore”

Scopri altri approfondimenti

beppe conti 2 3Beppe Conti: “In 2-3 anni Pogacar calerà, potrebbe cambiare tutto. Merckx resta superiore, Vingegaard mi fa arrabbiare” - Beppe Conti è stato l'ospite di Gianluca Giardini nell'ultima puntata di Bike Today, l'inserto di OA Sport su YouTube dedicato al mondo del ciclismo in ... Come scrive oasport.it

C. Conti, 201 miliardi spesa dipendenti P.A 2025, +2,3% - La spesa per i redditi da lavorodipendente nelle pubbliche amministrazioni raggiunge nel 2025 l'importo complessivo di 201 miliardi di euro, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Beppe Conti 2 3