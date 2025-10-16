Beppe Conti | In 2-3 anni Pogacar calerà i giovani gli daranno fastidio Merckx resta superiore
Beppe Conti è stato l’ospite di Gianluca Giardini nell’ultima puntata di Bike Today, l’inserto di OA Sport su YouTube dedicato al mondo del ciclismo in generale. Tanti gli argomenti trattati: da Pogacar a Vingegaard fino alle speranze italiane del futuro più o meno prossimo. Pausa nel ciclismo in questa fase: “Noi inguaribili appassionati di ciclismo dobbiamo resistere un paio di mesi: le corse sono tutto. E poi nel ciclismo c’è di tutto, cambiano le situazioni e ora bisogna vivere questo momento di tregua. Siamo già qui e pensiamo all’anno prossimo. L’inverno passa in fretta”. Si parte dalle iniziative editoriali di Conti, e in particolare dall’ultimo libro: “ Antiche glorie dello sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
