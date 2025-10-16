benvenuti nel sottosuolo del cinema a lucignano nasce uff underground film festival

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Al via l’edizione zero d i UFF. Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, viscerale, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio impulso creativo. Ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini e patrocinato dal Comune di Lucignano, UFF sarà ospitato al Teatro Rosini di Lucignano dal 23 al 25 ottobre 2025. Tra i generi che UFF si propone di attraversare ci sono horror, fantascienza, surreale, videoart e sperimentale, ai quali saranno assegnati premi speciali sulla base del giudizio di sei giurie di qualità, composte da professionisti e professioniste del settore cinematografico e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

