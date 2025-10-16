Benvenuti in casa Esposito inaugura la stagione teatrale dell’Augusteo

“Benvenuti in casa Esposito”, in scena da venerdì 24 ottobre a domenica 2 novembre 2025, inaugura la stagione del teatro Augusteo di Napoli, in Piazzetta duca d’Aosta 263. Lo spettacolo, con Giovanni Esposito nel ruolo del protagonista, è una commedia in due atti scritta da Alessandro Siani, Pino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dal 24 ottobre al 2 novembre 2025 BENVENUTI IN CASA ESPOSITO con Giovanni Esposito regia di Alessandro Siani e con Nunzia Schiano, Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella, Giampiero Schiano, Aurora Benitozzi

