Benevento visita oculistica per i bambini delle scuole ‘Pellico’ e ‘San Modesto’

Tempo di lettura: 2 minuti “Screening per la diagnosi dell’ambliopia dedicato ai bambini” è l’iniziativa promossa dal Lions Club Benevento Arco Traiano e dal Lions Club Benevento Host svoltasi questa mattina presso l’ Istituto Comprensivo “Bosco Lucarelli”. Nel plesso scolastico, sito al Rione Libertà, si sono svolte visite gratuite ai bambini della scuola da parte dell’oculista Dott. Nicola Ciamillo, socio del Club Lions Benevento Arco Traiano, che ha messo a disposizione delle famiglie e dei più piccoli la sua professionalità e il proprio servizio medico. Sono stati visitati più di cinquanta bambini delle classi prima e seconda primaria delle scuole “Silvio Pellico” e “San Modesto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

