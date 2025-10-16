Benevento Saio | un club di B sulle tracce del difensore giallorosso

Tempo di lettura: < 1 minuto Sirene dalla serie B per Pietro Saio, perno della difesa del Benevento prelevato in estate dalla Cavese. Giunto nel Sannio in punta di piedi, al classe 2003 é bastato poco per conquistarsi la fiducia di Auteri che lo ha piazzato al centro del reparto arretrato della Strega senza più muoversi dal campo. Inevitabile che un avvio di stagione così positivo per un calciatore giovanissimo potesse destare l’interesse di molti club in vista di gennaio. Uno di questi è lo Spezia che arranca in serie B e si sta già muovendo per rinforzare la difesa. Gli occhi sarebbero caduti proprio su Saio, ma la sua partenza dal Sannio appare altamente improbabile perché il ragazzo gode della totale fiducia di club e allenatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

