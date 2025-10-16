Benevento Saio | un club di B sulle tracce del difensore giallorosso
Tempo di lettura: < 1 minuto Sirene dalla serie B per Pietro Saio, perno della difesa del Benevento prelevato in estate dalla Cavese. Giunto nel Sannio in punta di piedi, al classe 2003 é bastato poco per conquistarsi la fiducia di Auteri che lo ha piazzato al centro del reparto arretrato della Strega senza più muoversi dal campo. Inevitabile che un avvio di stagione così positivo per un calciatore giovanissimo potesse destare l’interesse di molti club in vista di gennaio. Uno di questi è lo Spezia che arranca in serie B e si sta già muovendo per rinforzare la difesa. Gli occhi sarebbero caduti proprio su Saio, ma la sua partenza dal Sannio appare altamente improbabile perché il ragazzo gode della totale fiducia di club e allenatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
BENEVENTO: Vannucchi; Prisco, Maita (80' Mehic), Salvemini (59' Tumminello), Manconi (59' Mignani), Lamesta (73' Della Morte), Scognamillo, Borghini, Ceresoli, Saio, Pierozzi (73' Romano). A disp.: Russo, Esposito, Rillo, Sena, Viscardi, Carfora, Cantisani - facebook.com Vai su Facebook
C Manager: Coppitelli (#Casertana) Donnarumma (#Salernitana); Ierardi (#Catania), Saio (#Benevento), Todisco (#Cerignola); Pierozzi (#Benevento), Proia (#Casertana), Cuccurullo (#Sorrento), Quirini (#Salernitana); Manconi (#Benevento), Mazzocchi (#Co - X Vai su X
Benevento, la Serie B bussa per Saio: interesse dello Spezia - Dopo l'ottima stagione passata con la maglia della Cavese, in estate ha scelto il Benevento e adesso si è preso una maglia da titolare. Come scrive tuttoc.com
Benevento, caccia ai rinforzi in difesa: piace il giovane Saio della Cavese - Il Benevento è a caccia di rinforzi per allestire una rosa in grado di tornare a lottare per la promozione in Serie B. Scrive tuttomercatoweb.com
Benevento, oggi si chiude con la Cavese per Saio. Firmerà fino al 2028 - Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri Pietro Saio è destinato a diventare un nuovo giocatore del Benevento. Secondo tuttomercatoweb.com