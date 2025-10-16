Benevento parte la mission Potenza | scalpitano Talia e Mehic out Simonetti
Tempo di lettura: < 1 minuto Cambio di programma oggi per il Benevento che si è allenato questa mattina al “Ciro Vigorito” annullando la seduta che si sarebbe dovuta svolgere a porte aperte all’Imbriani nel pomeriggio. L’intento é quello di preservare il manto erboso della struttura adiacente il “Vigorito” che è stata da poco oggetto di una risemina. Assente Simonetti, il cui recupero si sta rivelando più lungo del previsto, ma la luce in fondo al tunnel non sembra lontana. Out anche Prisco che dovrebbe essere abile e arruolabile per domenica quando i giallorossi ospiteranno il Potenza nel secondo match casalingo consecutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
In occasione dell'inizio della nuova stagione NBA, siamo lieti di annunciare la prima edizione del "FANTAMIWA", una lega su Dunkest aperta a tutti i tifosi della Cestistica Benevento. Come entrare a far parte della lega -Cerca "FantaMiwa" su Dunkest ed inse - facebook.com Vai su Facebook
Video Potenza Benevento (3-0)/ Gol e highlights del match: sanniti ko (Serie C, 21 gennaio 2025) - Video e highlights della gara del campionato di Serie C tra il Potenza ed il Benevento, dove c'è stato il successo dei lucani. Scrive ilsussidiario.net
Potenza-Benevento, Auteri: «Sarà una bella gara. Mercato? Valuteremo con la società» - C’è l’incognita meteo, ma il Benevento si è preparato al meglio alla gara di domani a Potenza che resta a rischio rinvio per le copiose precipitazioni nevose previste sul capoluogo lucano. Secondo ilmattino.it
DIRETTA/ Potenza Benevento (risultato finale 3-0): ko per i sanniti (Serie C, 21 gennaio 2025) - Per quanto riguarda la diretta Potenza Benevento, l’appuntamento sarà riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport 251 con la ... Riporta ilsussidiario.net