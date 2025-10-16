Tempo di lettura: < 1 minuto Cambio di programma oggi per il Benevento che si è allenato questa mattina al “Ciro Vigorito” annullando la seduta che si sarebbe dovuta svolgere a porte aperte all’Imbriani nel pomeriggio. L’intento é quello di preservare il manto erboso della struttura adiacente il “Vigorito” che è stata da poco oggetto di una risemina. Assente Simonetti, il cui recupero si sta rivelando più lungo del previsto, ma la luce in fondo al tunnel non sembra lontana. Out anche Prisco che dovrebbe essere abile e arruolabile per domenica quando i giallorossi ospiteranno il Potenza nel secondo match casalingo consecutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, parte la mission Potenza: scalpitano Talia e Mehic, out Simonetti