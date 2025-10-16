Benevento lunedì la presentazione del libro di Alessandro Campi

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannio annuncia la presentazione del volume di Alessandro Campi, Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile. Il fascismo e la memoria della guerra civile (Le Lettere, 2025). L’incontro si terrà lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V (Corso Garibaldi 145, Benevento). Nel libro, lo storico e saggista Alessandro Campi propone una lettura originale del “caso Gentile”. Se il dibattito pubblico si è spesso concentrato su esecutori e mandanti dell’attentato del 15 aprile 1944, l’autore sposta l’attenzione sulle ragioni dell’adesione di Giovanni Gentile alla Repubblica Sociale Italiana dopo l’8 settembre e sulle implicazioni politico-simboliche della sua morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

