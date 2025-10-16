Benevento lavori via Nenni differiti chiusura al traffico prevista per lunedì 20 ottobre

Puntomagazine.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura al traffico alla sosta varrà lunedì 20 ottobre e non varrà domani venerdì 17 Ottobre. Benevento, 16 ottobre 2025 – Si comunica, i lavoriVia Nenni (area parcheggio ex BNL) per consentire l’ultimazione dei lavori di rimozione delle infrastrutture delle preesistente stazione di ricarica elettrica con contestuali operazioni di asfaltatura, sono stati differiti a lunedì 20 Ottobre. Pertanto la chiusura al traffico alla sosta varrà lunedì 20 ottobre e non varrà domani venerdì 17 Ottobre.  Comunicato Stampa L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

benevento lavori via nenniParcheggio ex Bnl di via Nenni venerdì sarà interdetto al traffico e alla sosta - A partire dalle ore 9:00 di domani e fino alla conclusione degli interventi, l’area parcheggio ex Bnl di Via Nenni, a Benevento, sarà interdetta al traffico e alla sosta per consentire l’ultimazione d ... Secondo ntr24.tv

Iniziati i lavori per l’allargamento di viale Nenni - È quello che ha preso in via in questi giorni in viale Nenni per l’allargamento del tratto immediatamente prima l’incrocio con via ... Segnala lanazione.it

Benevento, lavori campus urbano: via Tenente Pellegrini off-limits - In concomitanza con l'intervento sui prospetti esterni del complesso San Vittorino nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Campus urbano, dalle 8 alle 16 di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Lavori Via Nenni