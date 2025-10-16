Benevento lavori via Nenni differiti chiusura al traffico prevista per lunedì 20 ottobre

La chiusura al traffico alla sosta varrà lunedì 20 ottobre e non varrà domani venerdì 17 Ottobre. Benevento, 16 ottobre 2025 – Si comunica, i lavori a Via Nenni (area parcheggio ex BNL) per consentire l’ultimazione dei lavori di rimozione delle infrastrutture delle preesistente stazione di ricarica elettrica con contestuali operazioni di asfaltatura, sono stati differiti a lunedì 20 Ottobre. Pertanto la chiusura al traffico alla sosta varrà lunedì 20 ottobre e non varrà domani venerdì 17 Ottobre. Comunicato Stampa L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lavori Alta velocità: 24 ore di interruzione idrica tra giovedì e venerdì #Benevento - facebook.com Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/caserta-benevento-foggia-finiti-i-lavori-84e5ad56-8290-4c11-9f98-5e943c67c8f7.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_caserta-benevento-foggia-finiti-i-lavori.&wt… Conclusi come da programma i lavori iniziati - X Vai su X

Parcheggio ex Bnl di via Nenni venerdì sarà interdetto al traffico e alla sosta - A partire dalle ore 9:00 di domani e fino alla conclusione degli interventi, l’area parcheggio ex Bnl di Via Nenni, a Benevento, sarà interdetta al traffico e alla sosta per consentire l’ultimazione d ... Secondo ntr24.tv

Iniziati i lavori per l’allargamento di viale Nenni - È quello che ha preso in via in questi giorni in viale Nenni per l’allargamento del tratto immediatamente prima l’incrocio con via ... Segnala lanazione.it

Benevento, lavori campus urbano: via Tenente Pellegrini off-limits - In concomitanza con l'intervento sui prospetti esterni del complesso San Vittorino nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Campus urbano, dalle 8 alle 16 di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e ... Segnala ilmattino.it